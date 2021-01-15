Johnson & Johnson заявила о эффективных результатах новой вакцины

По словам разработчиков, вакцина должна быть эффективнее любой из утвержденных вакцин. Фото: pixabay

Вакцина от компании Johnson & Johnson во время испытаний на раннем этапе показала обнадеживающие результаты.

В исследованиях принимали участие 805 участников, пишет New England Journal of Medicine.

Люди были в возрасте от 18 до 55 лет, а также старше 65 лет.

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Все они получили иммунный ответ продолжительностью не менее 2 месяцев. Точнее, в момент фиксации результатов реакция на препарат сохранялась 71 день.

По словам разработчиков, вакцина должна быть эффективней любой из утвержденных вакцин. Поскольку для того, чтобы вызвать иммунную реакцию, она опирается на ДНК-технологии, а не на РНК-сообщения.

Вакцины, которие производятся в западных государствах, для Украины будут более безопасные. Пока что Украина договорилась о поставке 1,9 млн доз вакцины Sinovac из Китая. По инициативе COVAX еще будут 16 млн доз, возможно, от компаний AstraZeneca, Novavax или Johnson&Johnson.