Изобрели новый тип антибиотиков широкого спектра действия

Существующие антибиотики нацелены на важнейшие бактериальные функции, включая синтез нуклеиновых кислот и белков. Фото: pixabay.com

В США открыли новый класс антибиотиков, которые блокируют путь развития бактерий и при этом активируют иммунный ответ. Новое вещество назвали иммуноантибиотиком двойного действия.

Препарат уничтожает всех устойчивых к лекарствам бактериальных патогенов, заявили ученые американского института Wistar.

"Мы использовали творческую двойную стратегию для разработки новых молекул, которые могут убивать трудноизлечимые инфекции, одновременно усиливая естественный иммунный ответ организма. Использование иммунной системы для одновременного нападения на бактерии на разных фронтах затрудняет развитие у них устойчивости", - сообщил доцент кафедры вакцин и иммунотерапии, ведущий автор работы по идентификации нового поколения противомикробных препаратов Фарох Дотивала.

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Существующие антибиотики нацелены на важнейшие бактериальные функции, включая синтез нуклеиновых кислот и белков, построение клеточной мембраны и метаболические пути. Однако бактерии могут приобретать лекарственную устойчивость, изменяя бактериальную мишень, против которой направлен антибиотик. Поэтому ученые сосредоточились на метаболическом пути, который важен для большинства бактерий, но отсутствует у людей, что делает его идеальной мишенью для разработки антибиотиков. Этот путь отвечает за биосинтез молекул, необходимых для выживания клеток у большинства патогенных бактерий.

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ВОЗ назвала устойчивость бактерий к противомикробным препаратам одной из 10 основных угроз здоровью человечества в мире. К 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут уносить до 10 млн жизней ежегодно. Список бактерий, которые становятся устойчивыми к лечению всеми доступными вариантами антибиотиков, растет. Разрабатываются новые лекарства, что вызывает острую потребность в новых классах антибиотиков.