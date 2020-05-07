Италия заявила об успешном шагt в поисках вакцины от Covid-19

О создании вакцины против коронавируса сообщила Италия.
Вакцина позволяет избежать заражения, пишет издание Mail Online.
Эксперимент ученых на мышах показал успешные результаты.
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После введения вакцины у мышей выработались антитела, способные противостоять распространению инфекции.
Разработчики вакцины планируют приступить к испытаниям на людях этой осенью.
Фазу разработки антитела против коронавируса Covid-19 или пассивной вакцины завершил Израильский институт биологических исследований (IIBR). Исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала об обнаружении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.
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