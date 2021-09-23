Италия утроила количество Covid-вакцины, которую отдаст бедным странам

Италия подготовила 45 млн доз вакцины для бедных стран. Фото: unsplash.com

Италия предоставит другим странам 45 млн доз вакцины против Covid-19 до конца года. Это втрое больше, чем обещали сначала.

Ранее говорилилы о 15 млн, пишет Reuters.

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"Почти половина из них 15 миллионов уже доставлена, и сегодня я рад объявить, что мы утроим наши усилия. Мы пожертвуем еще 30 миллионов дополнительных доз до конца года, чтобы достичь 45 миллионов", - сказал итальянский премьер-министр Марио Драги.

К середине 2022-го ЕС бесплатно передаст 200 млн доз вакцины от коронавируса бедным странам. Соединенные Штаты Америки пообещали закупить еще 500 млн доз вакцины против Covid-19, чтобы передать их другим странам.