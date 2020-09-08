Исследование показало, от чего зависит похмелья

Согласно выводам, на тяжесть похмелья не влияет порядок распитие алкогольных напитков. Фото: pixabay

Немецкие ученые в исследовании выяснили, от чего зависит тяжесть похмелья.

Ученые исследовали алкогольные привычки добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

Всех участников разделили на три группы. Одна выпила 1,2 л пива, а затем 4 бокала вина, вторая - в обратном порядке принимала алкогольные напитки. Третья группа пила только пиво или только вино.

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Всех добровольцев поместили под медицинское наблюдение. Затем им дали неделю, чтобы весь алкоголь полностью вышел из организма и повторили эксперимент еще раз, изменив при этом порядок употребления напитков.

Согласно выводам, на тяжесть похмелья не влияет порядок распитие алкогольных напитков. Ученые отметили, что основными причинами похмелья есть совсем другие факторы, а именно: обезвоживание, реакция иммунной системы, нарушение обмена веществ и гормонов, количество красителей и ароматизаторов.

Ученые объясняют, что тяжесть похмелья зависит не только от качества спирта, но и других ингредиентов напитка. Например, красители усиливают похмелье, поэтому при одинаковой концентрации спирта бурбон может вызвать более сильное похмелье, чем водка.

Продукты с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин могут уменьшить симптомы похмелья. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки и Университета Восточной Финляндии после специального исследования. Этот анализ стал первым в мире.