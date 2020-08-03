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понедельник, 10 августа 2020 09:50

Инсульт проверяются улыбкой

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Инсульт проверяются улыбкой
Приступ инсульта путают с высоким давлением. Фото: segodnya.ua

Для спасения при инсульте важны 4 часа с момента проявления симптомов. Чтобы их сразу распознать, не нужно быть врачом. Стоит попросить человека посмихутися. Если случился инсульт, то больной не сможет этого сделать. Часть лица парализует.

В жару учащаются инсульты. Сердце быстрее бьется, растет давление. Сосуды сужаются из-за тромбы в них и бляшки. Особенно тонкие сосуды расширяются. Могут лопнуть и начнется кровоизлияние.

Об этом рассказывает столичный кардиолог Алексей Ковалевский.

Это нарушение кровообращения мозга, из-за которого в нем погибают клетки. Нарушается работа органов, которыми руководила поврежденный участок.

Половина больных теряют способность говорить, ухудшаются зрение и память. Слабеют мышцы, парализует половину тела. Люди эти признаки инсульта списывают на повышенное давление, потому что также тошнит, кружится голова. Отличие в том, что больной видит предметы в красном цвете.

"Любое нарушение речи или зрения, онемение половины лица, руки и ноги с одной стороны или их слабость указывают на то, что надвигается инсульт. Инсульты учащаются от резких перепадов температуры, как этим летом. Особенно осторожными следует быть пожилым людям и тем, кто имеют проблемы с давлением", - предостерегает врач.

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Бывает инсульт геморрагический - кровоизлияние в мозг и ишемический - дефицит поступления крови. Первый случай сложный - 70% больных не становятся на ноги. На появление такого нарушения влияет малоподвижный образ жизни, курение и стрессы. Возраст не является решающим фактором. Болезнь встречается и после 30 лет.

У врача есть 4:00 на введение препарата для рассасывания тромба. Если их дать позже, пациент не сможет вернуться к нормальной жизни. Также назначают препараты для разжижения крови и антидепрессанты, без которых выздоровления тормозится.

Лучше мозг восстанавливается в первые три месяца после инсульта. Организм учится переводить работу с отмершей части в живую. Процесс длится полтора года. Нужна помощь невролога, кардиолога, терапевта, физиотерапевта.

Несмотря на эпидемию коронавируса люди продолжают часто касаться своего лица.

Исследования показывают, что это происходит в два раза чаще, чем считается. Детали далее в статье.

Автор: Екатерина Романчук
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