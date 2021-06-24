Инфицированные штаммом Delta тяжелее переносят коронавирус

Министр отметил, что только вакцинация поможет уберечься от заболевания Фото: Виктор Ляшко/ facebook

В случае инфицирования штаммом Delta, Covid-19 протекает гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься поможет лишь вакцинация.

Об этом телеканалу "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Большое количество заболевших попадают в больницы. Это течение тяжелее по сравнению с другими", - сказал Ляшко.

Министр отметил, что только вакцинация поможет уберечься от заболевания, а также уменьшить риски тяжелого и среднего течения болезни, в том числе при инфицировании штаммом Delta.

"Вакцины работают, об этом свидетельствуют исследования. В частности, много исследований проведено в Великобритании. У 93% вакцинированных вирус не избегает иммунного ответа. Вакцинированные люди - защищены. И мы должны помнить: вакцинация облегчает течение заболевания. У вакцинированного человека нет среднего и тяжелого течения заболевания", - рассказал министр здравоохранения.

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К концу августа на опасный штамм коронавируса Delta будет приходиться 90% всех заражений в Европейском Союзе. По предварительным данным, этот штамм может атаковать человека, привитого одной дозой вакцины от Covid-19. В то же время в ЕС подтвердили, что полное прохождение вакцинации любого доступного препарата обеспечивает высокую защиту от вируса и его последствий.