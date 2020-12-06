Индонезия начинает массовую вакцинацию от коронавируса

Испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции. Фото: Pixabay

Индонезия получила первую партию вакцины от коронавируса из Китая в воскресенье, 6 декабря. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил на онлайн-брифинге, что страна получила 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech Ltd, которую Индонезия тестирует с августа.

Он добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз. Испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря, пишет Reuters.

В этом месяце Индонезия также получит поставки сырья для производства 15 млн доз и материалов для 30 млн доз в следующем месяце, сказал президент.

По словам Джоко Видодо, вакцина еще требует оценки агентства по продовольствию и лекарствам страны (BPOM), тогда как его администрация продолжает готовиться к распространению вакцины на большом архипелаге с населением 270 млн человек.

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"Мы месяцами готовились, проводя моделирования в нескольких провинциях, и я уверен, что как только будет принято решение, что мы можем начать вакцинацию, все будет готово", - сказал он.

В СНБО рассказали, когда начнется массовая вакцинция от коронавируса в Украине. За прошедшие сутки, в Украине обнаружили еще 11 590 случаев коронавирусной болезни. За сутки госпитализированы 1127 человек. 167 больных умерли от осложнений, 6048 - выздоровели.