Идеальный половой акт должен длиться до 13 минут: интересные факты об оргазме

Регулярные оргазмы снижают риск развития рака простаты. Фото: pexels.com

С 21 на 22 декабря в самую длинную ночь и самый короткий день в году отмечают день оргазма. Цель мероприятия в том, чтобы все жители Земли в один день любым образом испытали оргазм. При этом во время получения наслаждения думали о мире, чтобы передать "позитивную энергию" планете.

Ученые считают, чем больше людей почувствуют удовлетворение и счастье одновременно, тем благоприятнее будет царить атмосфера в мире. Уменьшится количество войн, катастроф, убийств.

Интересные факты об оргазме

- По статистике 30-40% женщин или совсем не испытывают оргазм, или испытывают, но крайне редко.

- Оргазм можно почувствовать во время занятий спортом, медитации или мощного эмоционального перенапряжения.

- Может случиться во сне.

- Регулярные оргазмы снижают риск развития рака простаты.

- У женщины редко наступает оргазм в самом начале половой жизни.

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- Исследования Центра продвижения сексуального здоровья при Университете Индианы определило, что две трети людей используют во время секса лубриканты, половине из них это помогает достичь оргазма.

- Оргазм имитируют и мужчины, и женщины.

- От 7 до 13 минут должен длиться идеальный половой акт, согласно исследованиям ученых из США.

- Обычно в середине менструального цикла женщина чувствует большее возбуждение, чем обычно. Это связано с инстинктивной потребностью зачать потомство.

- Почти все женщины способны довести себя до оргазма самостоятельно.

Секс - не просто приятный, но и полезный процесс. Способен снизить артериальное давление, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже повысить иммунитет. По результатам исследований в среднем человек занимается сексом более 50 раз в год, или один раз в неделю. Однако, если сексуальное желание возникает чаще или реже - это естественно и корить себя за это не стоит. Нормальное количество секса то, которое доставляет удовольствие обоим партнерам.

Сексуально удовлетворенные люди гораздо ближе к счастью, чем все остальные. Организм человка нуждается в постоянных оргазмах, это так же важно, как питание и питьевой режим.