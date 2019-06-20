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четверг, 20 июня 2019 14:54

Хирургический инструмент пробыл в животе женщины на протяжении 23 лет

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Автор: thesun.co.uk
  Инструмент попал в брюшную полость женщины во время кесарева сечения и остался там на 23 года.
Инструмент попал в брюшную полость женщины во время кесарева сечения и остался там на 23 года.

У 62-летней Езеты Гобеевой из Северной Осетии обнаружили в животе металлический зажим. Длина инструмента достигала 15 см.

Оставили зажим в животе Езеты врачи во время кесарева сечения. Эту операцию женщине проводили в 1996 году. С тех пор Езету не прекращали мучить боли в животе. Однако врачи все списывали на проблемы с печенью и назначали только обезболивающее. Пишет известное британское издание TheSun.

"Я страдала в течение многих лет. Боль была просто ужасной. Я вынуждена была каждую ночь принимать таблетки", — рассказывает Езета.

Спустя 23 года лечения "надуманных" проблем с печенью женщину направили на рентген-диагностику. Увидев на снимке изображение инструмента, врач сначала подумала, что во время обследования в кармане Езеты были ножницы. Впоследствии выяснилось, что предмет находился внутри брюшной полости.

Автор: thesun.co.uk
  В длину зажим достигал 15 см.
В длину зажим достигал 15 см.

"Я плакала. Была в истерике. В течение стольких лет меня подвергали пыткам ", — вспоминает Езета.

По этому делу начали служебное расследование. Местные власти пообещали предоставить женщине льготы на медицинское обслуживание.

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Врачи извлекли из желудка женщины 1,5 кг металла. Потратили на это 3 часа. Среди найденных в желудке предметов были гайки, болты, ювелирные украшения, трос и застежки-молнии.

thesun.co.uk
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