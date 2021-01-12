Гориллы впервые заразились коронавирусом

Также в зоопарке предполагают, что другие гориллы могли заразиться . Фото: pixabay

Коронавирус обнаружили в двух горилл в зоопарке американского Сан-Диего.

Это первый случай, когда инфекция передалась человекообразным обезьянам, сообщили в пресс-релизе администрации зоопарка.

Животные начали кашлять 6 января. Тогда им сделали тесты, потому что подозревали коронавирус, который 11 января подтвердился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые назвали животных, которые могут подхватить коронавирус

Также в зоопарке предполагают, что другие гориллы могли заразиться. У больных горилл карантин, после чего они должны полностью выздороветь. Инфицировать горилл мог бессимптомный работник.

Исследования подтвердили, что некоторые приматы могут заражаться SARS-CoV-2. Пока что неизвестно, будут ли их организмы иметь серьезную реакцию на болезнь.

Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir. Так, всех животных на ферме уничтожат. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны, передает Le Figaro.