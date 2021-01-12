Гориллы впервые заразились коронавирусом

Коронавирус обнаружили в двух горилл в зоопарке американского Сан-Диего.
Это первый случай, когда инфекция передалась человекообразным обезьянам, сообщили в пресс-релизе администрации зоопарка.
Животные начали кашлять 6 января. Тогда им сделали тесты, потому что подозревали коронавирус, который 11 января подтвердился.
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Также в зоопарке предполагают, что другие гориллы могли заразиться. У больных горилл карантин, после чего они должны полностью выздороветь. Инфицировать горилл мог бессимптомный работник.
Исследования подтвердили, что некоторые приматы могут заражаться SARS-CoV-2. Пока что неизвестно, будут ли их организмы иметь серьезную реакцию на болезнь.
Франция впервые обнаружила присутствие коронавируса на норковой ферме в Eure-et-Loir. Так, всех животных на ферме уничтожат. Об этом заявили в Министерстве сельского хозяйства страны, передает Le Figaro.
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