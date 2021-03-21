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воскресенье, 21 марта 2021 10:16

Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса

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Голубовская объяснила, чем опасен новый штамм коронавируса
Сейчас чаще болеют молодые люди, период более длительный, часто является обострение. Фото: pixabay

Через новую мутацию коронавируса, которую обнаружили в Украине, у больных может быть более тяжелое течение.

Как следствие, также вероятное снижение ефективности стандартной терапии, заявила инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская, передает "Обозреватель".

Она утверждает, что сейчас чаще болеют молодые люди, период более длительный, часто есть обострение.

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"У нас есть отработанные методы лечения, а больные или слабо отвечают на них, или сначала отвечают, а потом дают обострения процесса. Часто у нас нет четкой уверенности, что, если мы сейчас получили ответ, завтра он будет стабильно долго держаться. Все вместе мы думаем, что с этим делать ", - сказала Голубовская.

По ее словам, вирус постоянно мутирует, но только некоторые мутации реально влияют на передачу болезни и на клинику заболевания.

Новый "британский" штамм коронавируса подтвердили еще в Киеве и трех областных центрах.Этот штамм коронавируса втрое заразнее и опаснее других, поскольку поражает не только легкие инфицированного. Украину ждет "напряженная ситуация" по заболеваемости Covid-19.

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