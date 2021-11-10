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среда, 10 ноября 2021 17:42

Голландский невролог учил украинских врачей бороться с мигренью

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Более 360 украинских врачей присоединились к вебинару на тему лечения атак мигрени с участием признанных специалистов. Мероприятие организовали благотворительный фонд развития инноваций медицины RIMON и профессиональный организатор конгрессов Projects Inn при поддержке фармацевтической компании "Дарница".

Об этом сообщается на сайте фармпроизводителя.

В качестве спикеров выступили эксперт мирового уровня и руководитель Зеландского центра головной боли в Нидерландах Паскаль Прут, а также заместитель директора Института нейрохирургии НАМН Украины Вадим Белошицкий. Они рассмотрели актуальные подходы и опции в лечении атак мигрени, обсудили важность пациентоориентированного подхода в терапии и провели клинический разбор успешных стратегий в ведении пациентов с мигренью.

Кроме того, Паскаль Прут с готовностью поделился опытом борьбы с мигренью в медицинских учреждениях Нидерландов и Бельгии, где он работает и занимается научной деятельностью.

"По данным ВОЗ, распространенность головной боли среди взрослых составляет около 50%. И более 30% из тех, кто страдает от головной боли, говорят о мигрени. Фармацевтическая компания "Дарница" ставит целью привносить мировой опыт борьбы с мигренью в Украину и способствовать повышению квалификации врачей в этом направлении", – говорит кандидат медицинских наук, заместитель медицинского директора "Дарницы" Лидия Гончар-Чердакли.

О пользе мероприятия говорят более 200 положительных отзывов от участников.

"Дарница" не впервые принимает участие в мероприятиях, посвященных проблемам боли и мигрени в частности. Ранее компания запустила медиапроект "Знеболь" о стереотипах по поводу боли у женщин, первая часть которого была посвящена мигрени. Ведь у женщин эта серьезная неврологическая болезнь встречается чаще, чем у мужчин.

Компания прилагает активные усилия для повышения осведомленности украинцев и о других заболеваниях. Недавно начала проект о "постковидном" синдроме, в рамках которого собирает, анализирует и систематизирует международную практику и исследования по симптомам болезни, которые могут оставаться у человека даже после преодоления Covid-19. Вся информация проекта является подтвержденной доказательной медициной и открытой для широкой общественности.

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Дата
10
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