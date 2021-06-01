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вторник, 01 июня 2021 02:04

Еврокомиссия приняла решение о вакцинации детей от 12 лет

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Еврокомиссия приняла решение о вакцинации детей от 12 лет
Вакциной Pfizer позволили вакцинировать детей от 12 лет. Фото: Reuters

Европейская комиссия одобрила использование вакцины BioNTech/ Pfizer для детей от 12 до 15 лет.

"Сегодня Еврокомиссия принимает решение об одобрении использования вакцины BioNTech/Pfizer против COVID-19 для детей 12-15 лет. Чтобы положить конец кризису, важна каждая доза", - написала еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в Twitter.

Теперь государства-члены Европейского союза могут начать вакцинировать от коронавируса подростков.

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Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение Covid-вакцины от компаний Pfizer и BioNTech для детей 12-15 лет.

Перед тем вакцина была одобрена для подростков от 16 лет.

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