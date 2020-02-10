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понедельник, 10 февраля 2020 17:24

Эвакуация украинцев из Уханя: стали известны детали

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Эвакуация украинцев из Уханя: стали известны детали
На карантине эвакуированные должнь пробыть не менее 14-и дней. ФОТО: stolychno.news

Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, в эвакуации из Уханя будет отказано.

Сообщил об этом и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

На сегодняшний день согласие на карантин дал 51 человек. Среди них — один ребенок.

"Цифры будут меняться, но потенциально это 150-200 человек", — сказал Кузин.

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По предварительным данным, эвакуацию украинцев из Уханя осуществят самолетом компании SkyUp. Команде рейса выдадут костюмы биологической защиты.

Ограничительные меры применят ко всем эвакуированным, независимо от наличия симптомов коронавируса. У трапа самолета людей будут ждать автобусы, которыми их доставят к месту карантина.

Где именно изолировать эвакуированных, власть еще не определилась. На данный момент рассматривают две локации в Киевской области.

"Это не учреждения здравоохранения, это заведения санаторно-курортного типа. После того, как будет изучена возможность переоборудования этих учреждений на временную обсерваторию, будет определена финальная локация... Также есть предложения со стороны Министерства обороны, они тоже рассматриваются. Это возможная третья локация ", — рассказал Кузин.

Для эвакуации украинцев из Хубэя власть готовит спецрейс. Отправить его планируют 11 февраля.

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10
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