 
Ексклюзивы
1/5
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 36
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 369
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3519
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3852
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1260
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2925
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 666
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
За сутки от коронавируса умерло рекордное количество украинцев
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
В Украине зафиксировали положительную коронавирусную статистику
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине за выходные
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3123
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1854
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 522
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 11:03

"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт

  Комментировать
Автор: Тарас Подолян
  Александр Линчевский считает, что нужно работать с точками, где есть наибольшая вероятность заражения коронавирусом.
Александр Линчевский считает, что нужно работать с точками, где есть наибольшая вероятность заражения коронавирусом.

В Украине в ближайшее время возможен медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа из-за коронавируса. Чтобы этого не допустить власти нужно усилить больницы, увеличить количество тестирования, отслеживать контактных лиц больных Covid-19. Также следует работать с точками, где велика вероятность инфицирования.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Линчевский, ексзаступник министра здравоохранения.

"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии. Иначе, если продолжать ничего не делать, то нет сомнения, что наступит медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа. Прежде всего, должны быть расширены сеть тестирования и система отслеживания контактов. Пациент заражает другого тогда, когда не знает, что болен. Если бы тесты делали вовремя и контактных лиц изолировали, темпы распространения уменьшились бы. Люди приходят в лабораторию, платят большие деньги, а потом ждут неделю на результат. Если контактировала с больным вся семья, то нужно 4-5 тысяч для обследования. Согласно с разных причин люди этого не делают", - рассказал Линчевский.

Второе большое направление, которое должна реализовать власть - усиление больниц. При увеличении количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, медучреждения физически не смогут принять всех больных и обеспечить их кислородом. Надо защитить персонал, чтобы он не выпадал из работы. Минимизировать передачу вируса между пациентами и медиками. Нужно сделать так, чтобы больные с нековидом также лечились.

"Третье направление - работа с теми точками, где вероятность инфицирования являются высокой. На Западе это дома ухода за престарелыми людьми. У нас это не так популярно, но надо думать о работе школ и детских садов, университетов и о работе коллективов. Места, где инфекция может передаваться, должны быть всесторонне защищены. Можно говорить и о поддержке того малого бизнеса, где есть точки высокого риска передачи вируса", - добавил Линчевский.

В мире создали еще одну вакцину от коронавируса. Фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma добилась эффективности 97%.

Автор: Василина Кузнецова
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Ночью силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 25182
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 17524
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 15480
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 12915
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 11250
Здоровье
Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей
Коронавирус в Киеве достиг шокирующих показателей Просмотров: 144
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях и кто "лидирует"
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях и кто "лидирует" Просмотров: 918
Похудела на 90 кг, чтобы отомстить бывшему
Похудела на 90 кг, чтобы отомстить бывшему Просмотров: 1314
Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм
Ученые через 30 лет исследований доказали негативное влияние мяса на организм Просмотров: 657
"Резерва мест в больницах нет. Ходим по лезвию" - эксперт
"Резерва мест в больницах нет. Ходим по лезвию" - эксперт
 Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 558
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть