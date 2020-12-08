"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт

Автор: Тарас Подолян Александр Линчевский считает, что нужно работать с точками, где есть наибольшая вероятность заражения коронавирусом.

В Украине в ближайшее время возможен медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа из-за коронавируса. Чтобы этого не допустить власти нужно усилить больницы, увеличить количество тестирования, отслеживать контактных лиц больных Covid-19. Также следует работать с точками, где велика вероятность инфицирования.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Линчевский, ексзаступник министра здравоохранения.

"Есть три вещи, которые спасут страну от эпидемии. Иначе, если продолжать ничего не делать, то нет сомнения, что наступит медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа. Прежде всего, должны быть расширены сеть тестирования и система отслеживания контактов. Пациент заражает другого тогда, когда не знает, что болен. Если бы тесты делали вовремя и контактных лиц изолировали, темпы распространения уменьшились бы. Люди приходят в лабораторию, платят большие деньги, а потом ждут неделю на результат. Если контактировала с больным вся семья, то нужно 4-5 тысяч для обследования. Согласно с разных причин люди этого не делают", - рассказал Линчевский.

Второе большое направление, которое должна реализовать власть - усиление больниц. При увеличении количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, медучреждения физически не смогут принять всех больных и обеспечить их кислородом. Надо защитить персонал, чтобы он не выпадал из работы. Минимизировать передачу вируса между пациентами и медиками. Нужно сделать так, чтобы больные с нековидом также лечились.

"Третье направление - работа с теми точками, где вероятность инфицирования являются высокой. На Западе это дома ухода за престарелыми людьми. У нас это не так популярно, но надо думать о работе школ и детских садов, университетов и о работе коллективов. Места, где инфекция может передаваться, должны быть всесторонне защищены. Можно говорить и о поддержке того малого бизнеса, где есть точки высокого риска передачи вируса", - добавил Линчевский.

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