Есть опасные: назвали 7 причин зябкости

Зябкость — это проявление повышенной чувствительности организма к холоду. ФОТО: rebelcircus.com

При нормальных условиях организм человека легко приспосабливается к температурным изменениям в окружающей среде. Если же в работе организма происходит сбой, чувствительность к малейшему снижению температуры воздуха может повышаться. При таких обстоятельствах начинает постоянно бросать в холод.

Перечень возможных причин зябкости подало издание Womansday.

1. Нехватка сна. Недосыпание вводит организм в состояние стресса, что в свою очередь приводит к ослаблению иммунитета и нарушению терморегуляции. Даже одна бессонная ночь может нанести вред.

2. Прием лекарств. Повышенную чувствительность к холоду могут вызвать препараты для снижения кровяного давления и некоторые психомоторные стимуляторы.

3. Анемия. Если зябкость спровоцирована низким уровнем гемоглобина, к ней могут присоединиться и другие симптомы. Самые частые — общая усталость, слабость, головная боль, головокружение, бледность кожи. Несвоевременное лечение анемии может привести к серьезным осложнениям, в частности к нарушению мозгового кровообращения, проблемам с сердцем, сбою в работе органов пищеварения, обострению болезни почек.

4. Гипотиреоз. Это состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество своих гормонов. Среди них и тироксин. Именно этот гормон контролирует выделение клетками организма тепла. Поэтому недостаток тироксина и приводит к нарушению теплообмена. Если не лечить гипотиреоз, со временем нарушается работа сердца, ухудшаются мозговые функции, появляются проблемы с "женским" здоровьем. На фоне снижения уровня гормонов щитовидной часто развиваются депрессии, повышается риск появления инфаркта.

5. Неправильное питание. Если в рационе не хватает калорий, организму неоткуда брать энергию, чтобы поддерживать нормальную температуру тела.

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6. Пол. Исследование показало, что большинство мужчин комфортно себя чувствуют при температуре воздуха 22 градуса по Цельсию, тогда как женщинам нужна температура на 5 градусов выше.

7. Болезнь Рейно. Уменьшение теплоотдачи организма является нормальной реакцией на холод. При наличии болезни Рейно теплоотдача уменьшается слишком сильно. Как следствие, возникают спазмы кровеносных сосудов пальцев рук и ног. В такой ситуации сосуды сужаются, из-за чего нарушается и кровоснабжение конечностей. Происходит это на фоне снижения температуры. Причиной может быть как общее похолодание, так и включенный кондиционер. При этом руки и ноги могут не только мерзнуть, но и неметь, белеть и даже приобретать синюшный оттенок.

На температуру окружающей среды в первую очередь реагируют кровеносные сосуды. Если в теле накапливается лишнее тепло, они расширяются, чтобы от него избавиться. Если тепла не хватает, начинают сужаться, чтобы сохранить его в теле. В некоторых случаях эти процессы нарушаются.