"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт

Автор: Тарас Подолян Александр Линчевский считает, что нужно работать с точками, где есть наибольшая вероятность заражения коронавирусом.

В Украине в ближайшее время возможен медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа из-за коронавируса. Чтобы этого не допустить власти нужно усилить больницы, увеличить количество тестирования, отслеживать контактных лиц, больных Covid-19. Также следует работать с точками, где велика вероятность инфицирования.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Линчевский, экс-заместитель министра здравоохранения.

"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии. Иначе, если продолжать ничего не делать, то нет сомнения, что наступит медицинский коллапс и гуманитарная катастрофа. Прежде всего должны быть расширены сеть тестирования и система отслеживания контактов. Пациент заражает другого тогда, когда не знает, что болен. Если бы тесты делали вовремя и контактных лиц изолировали, темпы распространения уменьшились бы. Люди приходят в лабораторию, платят большие деньги, а потом ждут неделю на результат. Если контактировала с больным вся семья, то нужно 4-5 тысяч для обследования. Согласно с разных причин люди этого не делают", - рассказал Линчевский.

2-е большое направление, которое должна реализовать власть - усиление больниц. При увеличении количества пациентов, нуждающихся в госпитализации, медучреждения физически не смогут принять всех больных и обеспечить их кислородом. Надо защитить персонал, чтобы он не выпадал из работы. Минимизировать передачу вируса между пациентами и медиками. Нужно сделать так, чтобы больные с нековидом также лечились.

"3-е направление - работа с теми точками, где вероятность инфицирования является высокой. На Западе это дома ухода за престарелыми людьми. У нас это не так популярно, но надо думать о работе школ и детских садов, университетов и о работе коллективов. Места, где инфекция может передаваться, должны быть всесторонне защищены. Можно говорить и о поддержке того малого бизнеса, где есть точки высокого риска передачи вируса", - добавил Линчевский.

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