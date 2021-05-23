Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт

Автор: Фото предоставлено Олегом Журбой «Люди в возрасте после 40 лет должны быть насторожены на счет симптомов, которые могут возникать в области грудной клетки», - сказал Олег Журба.

Инфаркт миокарда значительно "помолодел". Причиной является плохая экология, быстрый темп жизни, вредные привычки и плохое питание. При инфаркте "золотое" время для скорой помощи - первые два-три часа. Это позволит сохранить большую массу миокарда и получить меньше повреждений.

Об этом рассказал Gazeta.ua Олег Журба, заведующий кардиохирургии Черкасского областного кардиоцентра.

"Бывают случаи, когда атеросклероз поражает даже в 25 лет. В моей практике самому молодому пациенту было 31 год. Люди в возрасте после 40 лет должны быть насторожены на счет симптомов, которые могут возникать в области грудной клетки. Это ощущение сдавливания, тяжесть и жжение в груди. Независимо от того, это происходит в спокойном состоянии или во время физической нагрузки. Боль может отдавать в верхнюю или нижнюю челюсть, в левую лопатку в районе грудной клетки. О проблемах с коронарными артериями может указывать даже удушье", - объясняет врач.

Одним из главных факторов предрасположенности к ишемической болезни сердца является наследственность и питание.

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Надо ограничивать употребление животных жиров, глюкозы, поменьше есть мяса. А побольше овощей и рыбы, которая содержит омегу 3 жирные кислоты. Полезно заниматься спортом. Больше отдыхать, нормализовать сон и полностью отказаться от вредных привычек.

Было бы хорошо, если бы в Украине действовали профосмотры, как это было при Советском Союзе. Работодатели должны заботиться о персонале. Один-два раза в год направлять работников на медицинское обследование. Это позволит выявлять патологию на ранних стадиях. Соответственно будут лучшие результаты в лечении пациентов.