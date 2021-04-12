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понедельник, 12 апреля 2021 13:53

Еще одна вакцина от Covid-19 прошла лабораторный контроль

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Еще одна вакцина от Covid-19 прошла лабораторный контроль
Еще одна вакцина от коронавируса прошла лабораторный контроль. Фото: pixabay.com

Вакцина Sinovac 12 апреля прошла лабораторный контроль в Украине. Но вакцинация препаратом еще не началась.

"Ее отгружают для отправки в регионы", - сообщается в Минздраве, пишет "РБК-Украина".

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Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк заявила в Telegram, что вакцинация якобы уже началась.

"Завершился лабораторный контроль вакцины против Covid-19 китайского производства Sinovac. Сегодня началась вакцинация данным препаратом в областях и регионах", - отметила нардеп.

По ее словам, этой вакциной будут прививать маломобильные группы населения и работников критической инфраструктуры.

Разработанные в Китае вакцины не предоставляют "высокого" уровня защиты. Эффективность препарата китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech Ltd. в предотвращении инфицирования коронавируса находится на уровне в 50,4%. По данным самой компании, препарат на 80% предотвращает тяжелое течении болезни.

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