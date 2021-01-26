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воскресенье, 31 января 2021 09:25

Эпидуральная анестезия нарушает естественный процесс родов - доула

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Автор: предоставиоа Инга Родина
  Инга Родина советует применять эпидуральную анестезию только в критических случаях
Инга Родина советует применять эпидуральную анестезию только в критических случаях

Повальное проведения эпидуральной анестезии роженицам бесполезное и не показано. Для этого должно быть не желание женщины, а весомые медицинские показания - говорит доула Инга Родина. О рисках эпидуральной анестезии она рассказала журналу "Країна".

"Как медик по образованию я понимаю, что эпидуральная анестезия имеет свои показатели. Есть ряд акушерских ситуаций, при которых она просто должна быть. В частности это такое тяжелое состояние как преэклампсия. Это ситуация, которая развивается у беременных порой прямо в процессе родов: очень высокое артериальное давление, нарушена деятельность почек. Это состояние опасно как для женщины, так и для малыша. Но если эта ситуация развивается в процессе родов и есть возможность подключить эпидуральную анестезию, то одним из ее эффектов является снижение высокого артериального давления. Снижение боли снимет спазм, и скорее всего женщина сможет родить малыша через естественные родовые пути. Если преэклампсия развивается до родов и родовые пути не готовы, то скорее всего это будет экстренное кесарево сечение. Эпидуральная енестезия для обезболивания родов используется сравнительно недавно - несколько десятков лет.

Во время родов шейка матки должна раскрыться на 10 сантиметров. Постановка эпидуральной анестезии возможна при раскрытии минимум 3-4 см, иначе эта анестезия может полностью остановить родовую деятельность. Мы дождались необходимого раскрытия, поставили ей анестезию. Буквально только анестезист закончил свою работу, прекратилась боль, она сидит рыдает: "Я не смогла, я не справилась. Я хотела без анестезии. Ты меня подвела, не настояла".

  Когда роды выходят за рамки нормы, тогда эпидуральная анестезия спасает очень много ситуаций
Когда роды выходят за рамки нормы, тогда эпидуральная анестезия спасает очень много ситуаций

Когда я рожала своего первого ребенка даже такого термина, как эпидуральная анестезия я не знала. Мы не ожидали этой анестезии. Мы справлялись со своими родами сами. У нас не было другого пути.

Мне иногда пытаются противоречить "При стоматологии анестезию делают, а при родах - почему нет?". И при стоматологии я знаю кучу историй, как из-за анестезии воспалилась какая-то мышца и перекосило лицо. Но если в стоматологии цена вопроса - зуб, то в родах цена вопроса - здоровье мамы и малыша. Сравнивать эти вещи глупо.

Эпидуральная анестезия очень сильно нарушает естественный процесс родов. У меня есть масса клиентов, которые прекрасно родили сами и удивляются, зачем женщины вообще анестезию просят.

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Но когда роды выходят за рамки нормы, тогда эта медицинская манипуляция спасает очень много ситуаций. Я сама пережила эпидуральную анестезию во вторых родах, причем совершенно случайно. Во время моих вторых родов врачи делали анестезию и даже готовили меня к кесареву. Но благодаря анестезии наконец расслабилась моя шейка матки, и мой крупный сын выскочил наружу. Благодаря анестезии роды закончились родами, а не операцией.

Поэтому я не скажу, что эпидуральная анестезия - зло. Но вводить ее в протокол в обязательном порядке не стоит".

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Эпидуральная анестезия - один из методов регионарной анестезии, при которой лекарственные препараты вводят в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. Инъекция приводит к потере болевой чувствительности (анельгезия), потери общей чувствительности (анестезия) или к расслаблению мышц (миорелаксация).

Автор: Валерия Радзиевская
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