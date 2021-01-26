Эпидуральная анестезия нарушает естественный процесс родов - доула

Автор: предоставиоа Инга Родина Инга Родина советует применять эпидуральную анестезию только в критических случаях

Повальное проведения эпидуральной анестезии роженицам бесполезное и не показано. Для этого должно быть не желание женщины, а весомые медицинские показания - говорит доула Инга Родина. О рисках эпидуральной анестезии она рассказала журналу "Країна".

"Как медик по образованию я понимаю, что эпидуральная анестезия имеет свои показатели. Есть ряд акушерских ситуаций, при которых она просто должна быть. В частности это такое тяжелое состояние как преэклампсия. Это ситуация, которая развивается у беременных порой прямо в процессе родов: очень высокое артериальное давление, нарушена деятельность почек. Это состояние опасно как для женщины, так и для малыша. Но если эта ситуация развивается в процессе родов и есть возможность подключить эпидуральную анестезию, то одним из ее эффектов является снижение высокого артериального давления. Снижение боли снимет спазм, и скорее всего женщина сможет родить малыша через естественные родовые пути. Если преэклампсия развивается до родов и родовые пути не готовы, то скорее всего это будет экстренное кесарево сечение. Эпидуральная енестезия для обезболивания родов используется сравнительно недавно - несколько десятков лет.

Во время родов шейка матки должна раскрыться на 10 сантиметров. Постановка эпидуральной анестезии возможна при раскрытии минимум 3-4 см, иначе эта анестезия может полностью остановить родовую деятельность. Мы дождались необходимого раскрытия, поставили ей анестезию. Буквально только анестезист закончил свою работу, прекратилась боль, она сидит рыдает: "Я не смогла, я не справилась. Я хотела без анестезии. Ты меня подвела, не настояла".

Когда роды выходят за рамки нормы, тогда эпидуральная анестезия спасает очень много ситуаций

Когда я рожала своего первого ребенка даже такого термина, как эпидуральная анестезия я не знала. Мы не ожидали этой анестезии. Мы справлялись со своими родами сами. У нас не было другого пути.

Мне иногда пытаются противоречить "При стоматологии анестезию делают, а при родах - почему нет?". И при стоматологии я знаю кучу историй, как из-за анестезии воспалилась какая-то мышца и перекосило лицо. Но если в стоматологии цена вопроса - зуб, то в родах цена вопроса - здоровье мамы и малыша. Сравнивать эти вещи глупо.

Эпидуральная анестезия очень сильно нарушает естественный процесс родов. У меня есть масса клиентов, которые прекрасно родили сами и удивляются, зачем женщины вообще анестезию просят.

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Но когда роды выходят за рамки нормы, тогда эта медицинская манипуляция спасает очень много ситуаций. Я сама пережила эпидуральную анестезию во вторых родах, причем совершенно случайно. Во время моих вторых родов врачи делали анестезию и даже готовили меня к кесареву. Но благодаря анестезии наконец расслабилась моя шейка матки, и мой крупный сын выскочил наружу. Благодаря анестезии роды закончились родами, а не операцией.

Поэтому я не скажу, что эпидуральная анестезия - зло. Но вводить ее в протокол в обязательном порядке не стоит".

Полную версию разговора с доулой Ингой Родиной читайте в свежем номере журнала "Країна".

Эпидуральная анестезия - один из методов регионарной анестезии, при которой лекарственные препараты вводят в эпидуральное пространство позвоночника через катетер. Инъекция приводит к потере болевой чувствительности (анельгезия), потери общей чувствительности (анестезия) или к расслаблению мышц (миорелаксация).