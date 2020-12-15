Эксперт объяснил, смогла ли бы Санепидслужба остановить распространение коронавируса

Автор: Тарас Подолян Александр Линчевский считает, что санэпидслужбу не стоит восстанавливать.

Санэпидслужба доказала свою неэффективность в борьбе с распространением туберкольоза и кори в Украине. Поэтому, эта структура не остановила бы эпидемию коронавируса.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Линчевский, ексзаступник министра здравоохранения.

"Миф об эффективности санэпидемслужбы очень распространен именно из-за ее название. Несмотря на существование службы, ее неэффективная работа привела к эпидемии мультирезистентного туберкольозу. Мы в двадцатке стран, где широко распространена эта болезнь. Несколько лет назад имели вспышку кори и большое количество умерших. Тогда процент вакцинации составлял около 50 в популяции. Это катастрофа мирового масштаба. Поэтому работа СЭС была неэффективной. Эта структура бы не остановила распространение коронавируса ", - рассказал Линчевский.

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Решение о ликвидации СЭС считает правильным и не видит причин для ее восстановления.

"Ликвидирована коррупционная и неэффективная служба. Да, там были высококвалифицированные работники, хорошие лаборатории, но это не значит, что компетентные люди должны работать в неэффективной коррумпированной структуре. Вместо этого созданы Центры общественного здоровья, которые выполняют те же функции. Анализируют информацию, участвуют в принятии решений на местном и государственном уровне", - добавил Линчевский.

В Украине почти 21 млн человек входит в группы риска, которых нужно вакцинировать от коронавируса. Это медицинские работники, бойцы в зоне ООС, люди с сопутствующими заболеваниями, люди в возрасте 60+ лет и другие.