Эбола больше не считается неизлечимой

Медикам удалось разработать 2 экспериментальных метода борьбы с вирусом Еболы.
Об этом сообщает издание Wired.
"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", – сказал генеральный директор Национального института биомедицинских исследований в Конго Жан-Жак Муембе.
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Новые лекарства вводятся внутривенно и предотвращают распространение вируса в организме. Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.
Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола.
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