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вторник, 13 августа 2019 09:17

Эбола больше не считается неизлечимой

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  Новые лекарства уже предлагают всем больным. ФОТО: ЗН
Новые лекарства уже предлагают всем больным. ФОТО: ЗН

Медикам удалось разработать 2 экспериментальных метода борьбы с вирусом Еболы.

Об этом сообщает издание Wired.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", – сказал генеральный директор Национального института биомедицинских исследований в Конго Жан-Жак Муембе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лихорадкой Эбола в Конго заболели 2 тыс. человек

Новые лекарства вводятся внутривенно и предотвращают распространение вируса в организме. Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.

Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола.

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Дата
13
августа

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