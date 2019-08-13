Эбола больше не считается неизлечимой

Новые лекарства уже предлагают всем больным. ФОТО: ЗН

Медикам удалось разработать 2 экспериментальных метода борьбы с вирусом Еболы.

Об этом сообщает издание Wired.

"Отныне мы больше не будем говорить, что Эбола неизлечима", – сказал генеральный директор Национального института биомедицинских исследований в Конго Жан-Жак Муембе.

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Новые лекарства вводятся внутривенно и предотвращают распространение вируса в организме. Компания-разработчик обещает изготовить необходимое количество доз.

Руанда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за лихорадки Эбола.