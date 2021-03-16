Доктор Комаровский рассказал, как преодолеть постковидний синдром

Процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Фото: pixabay.com

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о способах, которые помогут пережить постковидний синдром. Таблеток, которые бы помогли вернуть организм в норму после инфекции, пока не существует. Однако возможно ускорить восстановление организма.

Процесс может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, отметил доктор во время интервью на YouTube. Лучший способ – это спорт, положительные эмоции и отсутствие негатива.

"Восстановление – это дозированные физические нагрузки и свежий воздух. Но самое главное – отсутствие нагнетания", – отметил Комаровский.

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При неправильном лечении коронавируса может появиться постковидний синдром. Это обострение хронических болезней. Например, метаболический синдром переходит в явно выраженный диабет 2-го типа.