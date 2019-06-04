Детские смеси Nutrilon 3 и 4 помогут обеспечить успешное будущее ребенка

Мама стремится подарить своему малышу здоровое и успешное будущее. Важной частью этого плана является выбор наилучшего питания для его физического и психического прогресса.
До полугода таким питанием является грудное молоко1,2, которое остается важной частью меню детей до года, а по возможности и дольше2. Если Вы не можете продолжать грудное вскармливание малыша, нужно подобрать ему оптимальную детскую смесь.
120 лет опыта европейская компания Нутриция посвятила созданию качественного детского питания, которое соответствует международным стандартам качества, и поэтому компания гарантирует его пользу и безопасность для детей.
Результатом многолетней работы международной команды из 400 ученых стало создание детских смесей Nutrilon с инновационным комплексом Pronutra+, компоненты которого обеспечивают прогресс ребенка.
Запатентованный комплекс олигосахаридов (GOS/FOS) поможет укрепить иммунитет, развить полезную микрофлору, снизить колики3 и лучше усваивать витамин D4.
Специальный комплекс IQPro содержит арахидоновую и докозагексаэновую ПНЖК. Эти вещества нужны для развития нервной системы, головного мозга и интеллекта, а также сетчатки глаза5.
Оптимальный набор из 27-ми витаминов и микроэлементов поможет детям получить витамины D, А, С, витамины группы В, кальций, йод, железо, и пр. полезные вещества6.
Уникальный состав и высокое качество сделали детские смеси Nutrilon рекомендацией №1 педиатров Украины7.
Лучшее, что Вы можете дать ребенку – это крепкое здоровье и успешное будущее. Молочные смеси Nutrilon 3 и 48 помогут Вам обеспечить прогресс малыша с детства, и его улыбка станет Вам наградой за любовь.
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