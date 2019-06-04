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среда, 05 июня 2019 12:01

Детские смеси Nutrilon 3 и 4 помогут обеспечить успешное будущее ребенка

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Детские смеси Nutrilon 3 и 4 помогут обеспечить успешное будущее ребенка
Детские смеси Nutrilon - рекомендация №1 педиатров Украины

Мама стремится подарить своему малышу здоровое и успешное будущее. Важной частью этого плана является выбор наилучшего питания для его физического и психического прогресса.

До полугода таким питанием является грудное молоко1,2, которое остается важной частью меню детей до года, а по возможности и дольше2. Если Вы не можете продолжать грудное вскармливание малыша, нужно подобрать ему оптимальную детскую смесь.

120 лет опыта европейская компания Нутриция посвятила созданию качественного детского питания, которое соответствует международным стандартам качества, и поэтому компания гарантирует его пользу и безопасность для детей.

Результатом многолетней работы международной команды из 400 ученых стало создание детских смесей Nutrilon с инновационным комплексом Pronutra+, компоненты которого обеспечивают прогресс ребенка.

Запатентованный комплекс олигосахаридов (GOS/FOS) поможет укрепить иммунитет, развить полезную микрофлору, снизить колики3 и лучше усваивать витамин D4.

Специальный комплекс IQPro содержит арахидоновую и докозагексаэновую ПНЖК. Эти вещества нужны для развития нервной системы, головного мозга и интеллекта, а также сетчатки глаза5.

Оптимальный набор из 27-ми витаминов и микроэлементов поможет детям получить витамины D, А, С, витамины группы В, кальций, йод, железо, и пр. полезные вещества6.

Уникальный состав и высокое качество сделали детские смеси Nutrilon рекомендацией №1 педиатров Украины7.

Лучшее, что Вы можете дать ребенку – это крепкое здоровье и успешное будущее. Молочные смеси Nutrilon 3 и 48 помогут Вам обеспечить прогресс малыша с детства, и его улыбка станет Вам наградой за любовь.

1. Результати сучасного дослідження та обґрунтування прикладного меню на 7 днів для здорових дітей віком від 1 до 3 років : метод. рекоменд. / [О.Г. Шадрін, С.Л. Няньковський, Д.О. Добрянський та ін.] — К.: ТОВ "ЛЮДИ В БІЛОМУ", 2013. — 24 с.
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7. Согласно рекомендациям педиатров Украины, по данным независимого исследования компании ООО "Тейлор Нельсон Софрез Украина", июль 2016г., в двадцати трех городах Украины.
8. Перед началом кормления проконсультируйтесь с врачом-педиатром
PR
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