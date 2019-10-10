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четверг, 10 октября 2019 11:58

День психического здоровья: глава Минздрава призвала поддержать людей в трудном положении

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День психического здоровья: глава Минздрава призвала поддержать людей в трудном положении
Скалецкая призвала уделить 40 секунд близким людям. Фото: МОЗ

Министр здравоохранения Зоряна Cкалецька призвала присоединиться к флешмобу в День психического здоровья.

"Десятого октября мир отмечает день психического здоровья. Сегодня моя команда присоединяется к всемирной акции "40 секунд действия". Цель акции - поддержать людей в трудном положении, предотвратить самоубийство. Я вас очень прошу присоединиться к акции #WorldSuicidePreventionDay. Если у вас есть близкий человек или коллега в трудном положении - по крайней мере 40 секунд поговорите с ним и поддержите. Если вы имеете аудиторию и подписчиков - скажите им теплые слова, расскажите об акции", - написала Скалецкая в Facebook.

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Министр отметила, что ежегодно в мире около 800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством. Суицид является одной из главных причин смертности среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет.

В городе Тульчин Винницкой области нашли повешенной в съемной квартире 22-летнюю девушку. Анастасию воспитывала бабушка, родителей еще при рождении лишили родительских прав. После обучения девушка пошла работать продавщицей женской одежды. Последние дни родным рассказывала о проблемах на работе.

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