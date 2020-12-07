Действительно ли защитят организм: раскрыли правду о действии чеснока и лука

Иммунитет укрепят четыре головки чеснока в день. Фото: 1news.com.ua

Чеснок и лук не лечат коронавирус, в отличие от многих заявлений. Зато укрепляют иммунную систем, поскольку содержат витамины С, В, А, Е, немало минералов. Самое главное - фитонциды, которые обладают противовирусным действием.

Об этом рассказывает иммунолог Алла Волоха.

"Дневной норму необходимых витаминов получить из этих овощей не так просто. Например, 70 мг витамина С - это не менее 4 средних головок чеснока или 10 луковиц. То количество, которое мы съедаем с пищей правило, не очень сильно влияет на работу иммунной системы", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Медики обнаружили неожиданные свойства яблочного уксуса

Есть еще один аспект - неприятный запах после употребления жгучих овощей.

Чтобы проверить, насколько дыхания свежее, необходимо сложить руки лодочкой. Приблизить в рот и подышать.

Также чрезмерное употребление чеснока и лука меняет также запах тела. От него невозможно избавиться ни тщательным мытьем, ни использованием дезодоранта.

Ученые из Великобритании по итогам проведенного исследования пришли к выводу, что злоупотребление хлебом и макаронами чревато неприятными последствиями для мозга. Оказалось, всему виной содержится в этих продуктах глютен. У некоторых на фоне частого включения в рацион макарон и хлеба развивается глютеновая атаксия, что обусловлено реакцией иммунной системы.