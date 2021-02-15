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понедельник, 15 февраля 2021 02:55

Дефицит витамина В12: назвали основные симптомы

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Дефицит витамина В12: назвали основные симптомы

Дефицит витамина B12 может развиваться медленно, поэтому симптомы проявляются постепенно и со временем усиливаются.

Витамин B12 необходим для поддержания общего здоровья, так как он участвует в создании новых кровяных телец, нервов и ДНК. Он не производится организмом и поступает только с пищей. Нередко при неправильном рационе возникает дефицит вещества, пишет "Страна здоровья".

Всего выделяют семь основных симптомов нехватки витамина В12:

1. странные ощущения, онемение или покалывание в руках, ногах или ступнях;
2. проблемы с равновесием, колебания и трудности при ходьбе;
3. анемия
4. зажжен, опухший язык;
5. потеря памяти, затрудненное мышление и рассуждения;
6. слабость,
7. усталость.

При появлении подобных симптомов медики советуют обратиться к врачу.

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