Дефицит витамина В12: назвали основные симптомы

Дефицит витамина B12 может развиваться медленно, поэтому симптомы проявляются постепенно и со временем усиливаются.

Витамин B12 необходим для поддержания общего здоровья, так как он участвует в создании новых кровяных телец, нервов и ДНК. Он не производится организмом и поступает только с пищей. Нередко при неправильном рационе возникает дефицит вещества, пишет "Страна здоровья".

Всего выделяют семь основных симптомов нехватки витамина В12:

1. странные ощущения, онемение или покалывание в руках, ногах или ступнях;

2. проблемы с равновесием, колебания и трудности при ходьбе;

3. анемия

4. зажжен, опухший язык;

5. потеря памяти, затрудненное мышление и рассуждения;

6. слабость,

7. усталость.

При появлении подобных симптомов медики советуют обратиться к врачу.