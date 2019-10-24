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четверг, 24 октября 2019 10:50

Чулки могут спасти от интимной проблемы

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Чулки могут спасти от интимной проблемы
Уляна Супрун рассказала о молочнице. Фото: ulvovi.info

На днях Ульяна Супрун рассказала о том, что провоцирует и как вылечить вагинальный кандидоз или "молочницу".

Эту болезнь обычно провоцируют несколько факторов, сообщает РБК-Украина.

Главные - это стресс и снижение иммунитета вследствие других болезней или беременности. Также иногда провоцирует кандидоз и слишком тесную одежду.

Лечить эту интимную проблему должен только врач. Если молочница возникла впервые, то можно применять безрецептурные препараты - клотримазол или миконазол в свечах или в виде мази. Рецептурные бутоконазол или терконазол - только по рекомендации врача. Также рецептурным является флуконазол, который может вылечить в один прием.

Беременным женщинам позволяют ликувтаы молочницу только локальными препаратами.

Чтобы предупредить возникновение кандидоза, необходимо одевать хлопчатобумажное белье и чулки и гольфы вместо колготок. Кроме этого, надо уменьшить уровень стресса, не лечиться антибиотиками без назначения врача и не использовать ежедневные прокладки.

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Женщины всегда ищут легкие и безопасные способы избавления от лишней растительности на теле. Если вы уже устали от постоянного бритья и хотите удалить волосы на длительный период времени, вам подойдет процедура фотоэпиляции. Сегодня для этого не обязательно посещать салон. Можно найти компактный прибор и пользоваться им в домашних условиях.

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24
октября

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