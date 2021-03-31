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среда, 31 марта 2021 15:35

"Чтобы попасть в больницу, надо показать, что ты умер"

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  Самый большой враг медицинской системы в Нидерландах - страховая компания
Самый большой враг медицинской системы в Нидерландах - страховая компания

Домашний доктор в Нидерландах имеет в арсенале только три препарата для любой проблемы - парацетамол, омепразол и преднизолон. И попасть на прием к врачу в этой стране непросто.

Об особенностях медицинской системы Нидерландов рассказала Gazeta.ua писательница и преподаватель Оксана Лозинская, которая 13 лет живет в стране тюльпанов.

"Медицина в Нидерандах технологически на очень высоком уровне, потому что есть финансовая возможность и лучшие медицинские технологии. Но нагрузка на медиков высокая. Такое впечатление, что специалистов недостаточно", - сказала она.

"Мне нужно было сделать срочную операцию. Срочно в нидерландской медицине значит - через 4 месяца. Раньше к врачу не попадешь. А когда попадешь, он скажет, что надо по протоколу, и отправит домой. Чтобы все же отправили к специалисту в больницу, надо лечь и показать, что ты умер. Они спасут, когда стоит вопрос жизни и смерти. Но медицина, когда ты не при смерти, лучше в Украине ", - добавила Оксана Лозинская.

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По ее словам, самый большой враг медицинской системы в Нидерландах - страховая компания.

"Страховая хочет получать прибыль, а не терять. Делают все, чтобы люди приходили только к недорогому домашнему врачу. Он обычно имеет три препарата в арсенале, чтобы решить любую проблему - парацетамол, омепразол и преднизолон", - сказала она.

Королевство Нидерландов - это комбинированная государство, которое охватывает земли Нидерландов, Кюрасао, Синт-Мартен и Арубы. Основная часть Нидерландов находится в Западной Европе, остальные - это острова в Карибском море.

Государство занимает площадь всего 41 543 км², но очень плотно заселено. Жителей - 16,5 миллионов человек. Официальным языком является нидерландский, но почти каждый знает английский и многие свободно владеют немецким и французским.

Автор: Валерия Радзиевская
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