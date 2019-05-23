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четверг, 23 мая 2019 13:50

Что пить вместо газированных напитков

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Автор: on7days.ru
  Альтернатива газированным напиткам - ягодно-фруктово-травяные настои, где хранятся "живые" витамины, антиоксиданты, эфирные масла
Альтернатива газированным напиткам - ягодно-фруктово-травяные настои, где хранятся "живые" витамины, антиоксиданты, эфирные масла

Альтернатива газированным напиткам - ягодно-фруктово-травяные настои, где хранятся "живые" витамины, антиоксиданты, эфирные масла.

"Такие оздоровительно-исцеляющие напитки дают энергию (сахар, фруктоза в составе), витамины (в основном С), фитохимические антиоксиданты (каротиноиды, флавоноиды, фитонциды и тд), которые противодействуют процессам старения на клеточном уровне, нормализируют холестериновый обмен, улучшают настроение ( аромат, обусловленный эфирными маслами), "промывают" организм (имеют легкие мочегонные и желчегонные свойства), освежают цвет лица ", - рассказала Украинской правде диетолог Оксана Скиталинская.

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Напитки можно делать из ягод (клубника, малина, черешни и т.д.), фруктов (яблоки, груши, цитрусовые и т.д.), трав (цвет и ягоды бузины, листья мяты, крапивы, смородины, крыжовника, земляники, лепестки роз и т.д.), овощей (свекла, морковь) - для цвета.

"Ягоды, фрукты, листья, цветы залейте кипятком, накройте крышкой, дайте настояться и остыть. Плоды и ягоды можно разрезать для лучшего высвобождения полезных веществ", - говорит диетолог.

В пиве содержится калий, обладает мочегонным действием, он защищает от инсультов и инфарктов и имеет снотворное действие.

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