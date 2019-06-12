Что нельзя поднимать с земли, чтобы не навлечь несчастья

Известно, что найденная вещь имеет свою "душу" и энергетику, которую получает от своего владельца. Эта энергетика может быть как положительной, так и отрицательной. И поэтому некоторые предметы могут таить в себе много опасностей. Поэтому поднимать их не стоит.

Найденные на улице вещи редко имеют положительную энергию. Ведь их часто не теряют, а специально выбрасывают с целью избавиться от негативных мыслей, проблем, финансовых неудач, плохого здоровья и проблем в личной жизни.

Деньги и монеты

Считаются энергетическими талисманами, и именно они являются излюбленным материалом тех, кто готов помочь избавиться от финансового неблагополучия за символическую сумму. С помощью монеты денежные неудачи переносятся с одного человека на другого.

Деньги, а особенно мелочь, опасно подбирать с дороги, тем более с перекрестка. Вам могут попасть в руки монетки, которые кто-то выбросил для того, чтобы избавиться от своих жизненных бед и горестей (существует такой специальный ритуал).

На деньгах может лежать порча. Согласно народным суевериям и приметам, деньги, найденные на улице, могут нанести непоправимый вред. На них может лежать порча. В магии очень популярны разного рода ритуалы снятия проклятий, в которых испорченный должен заложить свой негатив в деньги и избавиться от него вместе с ними.

Закон баланса и равновесия. Существует такой закон Вселенной: "если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло". Это значит, что если вы возьмете себе драгоценную находку, то, вероятнее всего, это привлечет неприятности в другой сфере вашей жизни. К примеру, вас постигнут неудачи в любви или вы заболеете.

Украшения

Любые потерянные украшения несут в себе символ несчастья. Хотя особое значение в этом вопросе отдается кольцам. Считается, что именно это украшение имеет наиболее сильную энергетическую связь с владельцем. Через кольцо можно передать порчу, несчастную любовь и даже венец безбрачия. Не рекомендуется даже примерять на себя украшения близких людей, не говоря уже о тех, которые вы подобрали на улице.

Колющие предметы

Эзотерики уверяют, что негативной энергией лучше всего "заряжаются" острые металлические предметы. Вот поэтому иголки или булавки в 99% случаях не потеряны, а выброшены на улицу специально! Заметьте, даже если бывший владелец носил такой предмет, в качестве оберега, вам эта находка передаст только то, от чего он хотел уберечься. Особенно важно не уколоться иглой, ведь в таком случае перехода на вас накопленного негатива не избежать!

Браслеты

Даже несмотря на огромную популярность хэнд-мейд украшений, в большинстве случаев люди делают их в качестве оберега. Известно, что до поры до времени такой предмет защищает хозяина от негатива или вбирает в себя его отрицательную энергетику. Ну а когда наступает момент "насыщения", браслет разрывается или падает с руки. И если такое украшения больше не выполняет защитную функцию, то это вовсе не означает, что оно не начало выполнять функцию разрушения. Подобравшего такую "драгоценность", скорее всего, ждет долгая и широкая черна полоса.

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Расчески

Как правило, сегодня уже никто не подбирает подобные вещи, но расчески, так же как и личные зеркальца и браслеты, имеют тесную связь со своим владельцем, его мыслями, эмоциями и прошлым. Раньше их часто использовали в качестве магических атрибутов, силу которых было очень сложно переоценить.

Крестик

Нательные крестики, которые призваны ограждать своего владельца от всего негативного, при потере, наоборот, становятся мощным энергетическим оружием. Такая находка способна изменить судьбу нового владельца, или, другими словами, вы разделите все грехи и зло с прошлым обладателем нательного крестика.

Зеркало

Наши предки давно считали, что зеркала таят в себе магическую силу. Даже верили в то, что зеркальная поверхность таит в себе и прошлое своего владельца, в том числе и все то негативное и плохое, что происходило с ее владельцем.

Наручные часы

Часы - предмет очень тяжелый во всех смыслах этого слова: их нельзя дарить, нельзя подбирать и носить. Особенно если эти часы достались вам после смерти родственника.

Мотанки

Самой страшной вещью являются самодельные игрушки и куколки, так называемые мотанки. Если уж такую вещь делали своими руками, а затем вынесли из дома, высока вероятность, что её делали специально, чтоб избавить свой дом от чего-то плохого или сделать это кому-то другому. Совет – проходить мимо и без оглядки, ведь даже прикосновение к такой опасной находке грозит скорым разладом в семье, финансовыми неудачами и даже болезнями

Ключи

Знаете, для чего чаще всего используют, а затем выбрасывают в ритуалах ключи? А затем, чтоб "запереть" несчастье и избавиться от него. Найдя потерянный ключ, вы можете "отворить" чужие беды и впустить их в свою жизнь.

Наши чувства, эмоции и мысли излучают определенную энергию, но также привлекают негативную ауру. Негативную энергию можно узнать по присутствию напряженности в доме, ощущению несчастья, денежным проблемам. Если у вас есть домашние питомцы, они могут вести себя странно и необычно, быть более беспокойными или издавать звуки по непонятной причине. Так как все эти симптомы сложно сразу заметить, существует простой способ определить, присутствует ли в доме негативная энергия. Возьмите прозрачный стакан, на котором нет рисунков или цветов. Наполните стакан на 1/3 морской солью. Затем добавьте в стакан яблочный или белый уксус, наполнив стакан на 2/3. Оставшееся пространство заполните водой. Поставьте стакан в углу комнаты, где вы думаете присутствует негативная энергия, и оставьте его там на сутки. На следующий день посмотрите на стакан. Если цвет в стакане не изменился, значит в этой комнате нет плохой ауры. Переместите стакан в другую комнату и повторите процедуру. Если вы заметите, что вода в стакане изменила цвет, стала зеленой или коричневой, вам нужно очистить энергию в доме. В таком случае вылейте содержимое стакана в туалет и смойте воду. Повторите процедуру во всех комнатах.