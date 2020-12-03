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четверг, 03 декабря 2020 15:53

Что делать людям с инвалидностью во время пандемии

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Что делать людям с инвалидностью во время пандемии
По состоянию на 1 января 2020 года, в Украине имеют инвалидность 2,7 млн человек. Фото: Marcus Aurelius: Pexels

3 декабря во всем мире отмечают Международный День людей с инвалидностью. Его основали 14 октября 1992 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Созданый с целью привлечения внимание к проблемам этих людей, защиты их права и достоинства.

Ежегодно выбирается тема дня, призвана привлечь внимание к успехам в построении инклюзивной среды для инвалидов и устранения социального неравенства. "Строить лучше: к инклюзивному, доступного и устойчивого мира после Covid-19" - это нынешняя тема.

В конце концов, карантин, изоляция, локдаун и вообще новые реалии 2020 года, негативно влияют на физическое и ментальное здоровье людей с инвалидностью. Существуют различные виды инвалидности, поэтому и потребности у людей не одинаковы.

Различают следующие группы инвалидности:

- по возрасту: дети, молодежь, взрослые, инвалиды пожилого возраста;

- по происхождению: от рождения, приобретенная;

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- инвалиды труда, войны, общего заболевания;

- по видам заболевания и ограничений: лица с интеллектуальной недостаточностью, или с сенсорными и физическими ограничениями;

- по характеру заболевания: мобильные, маломобильные, неподвижные.

По состоянию на 1 января 2020 года, в Украине имеют инвалидность 2,7 млн человек, в том числе 163,9 тыс. детей.

Как действовать во времена пандемии:

- иметь запас вещей самой первой необходимости на случай, если заболеют: еду, воду, гигиенические средства и медикаменты;

- Держать при себе контакты человека, который в случае трудностей сможет прийти на помощь;

- В случае необходимости общаться с врачом онлайн;

- Соблюдать физическую дистанции, пользоваться антисептиком, часто мыть руки;

Тем, кто ухаживает за людьми с ограниченными возможностями следует прежде всего защитить их и себя. Соблюдать масочный режим и не пренебрегать правилами гигиены.

Создали памятку для тех, кто сейчас восстанавливается после Covid-19. Медики ответили на распространенные вопросы пациентов, которые болеют или уже переболели коронавирусной болезнью.

court.gov.ua
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Дата
03
декабря

Что делать людям с инвалидностью во время пандемии

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