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понедельник, 17 декабря 2018 01:35

Что делать, чтобы волосы были красивыми и здоровыми
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Чтобы волосы были красивыми, блестящими и здоровыми нужно придерживаться простых правил, не требующих колоссальных материальных или физических усилий, пишет infonic.ru

Мытье волос

Совет 1. Мойте голову по мере загрязнения

Откажитесь от ежедневного мытья головы, поскольку вместе с грязью с волос удаляется жировой слой, который защищает локоны от негативного влияния окружающей среды.

Исключение составляют лишь обладатели жирного типа волос, которым можно ежедневно мыть голову, используя при этом специальные щадящие шампуни.

Совет 2. Всегда расчесывайте волосы перед мытьем

Это поможет избежать их запутывания и повреждения.

Совет 3. Мойте волосы теплой водой

Придерживайтесь оптимальной температуры воды для мытья волос, составляющей 35 – 45С. Горячая вода стимулирует выработку сальных желез, сушит кожу головы и волосы, делая их тусклыми, хрупкими и ломкими.

Совет 4. Правильно выбирайте шампунь

Волшебного шампуня, способного сделать волосы здоровыми, красивыми, упругими и блестящими не существует, как бы и кто бы не уверял Вас в обратном!

Отдавайте предпочтение бессульфатным шампуням, которые хуже пенятся и не отличаются экзотическими ароматами, но при этом оказывают щадящее действие на волосы и кожу голову.

Меняйте шампунь один раз в 2 месяца, чтобы исключить привыкание волос к средству.

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Совет 5. Правильно используйте шампунь

Шампунь вспенивайте в ладонях и только после этого наносите на пряди, что обеспечит равномерное воздействие средства на обрабатываемые участки. Кроме того, вспенивание шампуня непосредственно на волосах приводит к травмированию волосяных чешуек.

Совет 6. Наносите шампунь с учетом зон

В процессе мытья головы двигайтесь по направлению от корней волос к их кончикам, чтобы не повредить чешуйки кутикулы.

Кожу головы массируйте подушечками пальцев легкими круговыми движениями, что усилит кровообращение и благотворно скажется на состоянии волос.

Не трите волосы друг о друга, чтобы не только механически не повредить стержень волоса, а и его кутикулу.

Совет 7. Шампунь наносите на волосы дважды

Во время первого мытья головы с волос удаляется лишь часть загрязнений и кожного сала.

Важно! Если при первом намыливании прядей используется около чайной ложки шампуня, то при повторном нанесении сократите количество шампуня вдвое.

Совет 8. Используйте для ополаскивания волос прохладную воду

Контрастное ополаскивание волос стимулирует кровообращение и хорошо воздействует на волосяные луковицы. Прохладная вода способствует закрытию чешуек, благодаря чему пряди не повреждаются, выглядят красивыми и гладкими.

Совет 9. Используйте бальзам либо кондиционер для волос

Применение бальзама, кондиционера либо масок для волос после каждого мытья головы облегчит расчесывание локонов, придаст им красоты, силы и блеска.

Совет 10. Правильно вытирайте волосы

Мокрые волосы следует аккуратно отжимать. Если Вы будете выкручивать волосы или растирать, Вы не только запутаете их, а и повредите структуру прядей.

Слегка отжав волосы, заверните голову в теплое мягкое полотенце, которое впитает излишнюю влагу. Но учтите, что максимум через 15 минут полотенце необходимо снять с головы, если Вы не хотите пересушить волосы, что может привести к их ломкости и появлению перхоти.

Расчесывание волос

Расчесывайте сухие волосы. Расчесывание мокрых волос (особенно длинных) приводит к их запутыванию, повреждению, ломкости и выпадению. Расчесывайте волосы от кончиков к корням. При расчесывании от корней к кончикам волосы путаются, образуя узелки, которые мы чаще всего не пытаемся аккуратно распутать, а усердно продолжаем расчесывать с удвоенной силой. В итоге мы просто-напросто вырываем эти узелки вместе с волосами. Чтобы этого не произошло, достаточно расчесывать пряди по направлению от кончиков и к корням, захватывая при этом все большую длину.

Правильно выбирайте расческу. Максимально аккуратно и бережно расчесать волосы, не повредив при этом стержень и кутикулу, можно с помощью деревянной массажной щетки либо гребня с широкими и тупыми на концах зубьями, что исключит повреждение кожи головы.

Не перетягивайте волосы резинкой. Тугой хвост и коса – практичные и красивые способы укладки волос. Но постоянное затягивание прядей ослабляет волосяные луковицы, из-за чего волосы ломаются и выпадают. Чтобы избежать последствий тугих причесок, делайте их хотя бы через день, а перед сном обязательно распускайте волосы, которым так же, как и другим органам нашего организма, нужен отдых. Кроме того, не делайте хвост на одном и том же уровне, поскольку со временем в месте контакта с резинкой стержень волоса будет поврежден, что нарушит кровообращение по всей длине локона, приведет к его истончению и потускнению.

Если подрезать кончики, волосы будут расти быстрее? Растут не быстрее, но выглядят здоровее. Потому что кончики забирают у волоса большую часть питательных веществ. От этого волосы выглядят безжизненными и блеклыми. Если кончики срезать, питание восстановится и волосы "оживут".

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