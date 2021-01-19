Что будет с эпидемией в Украине - позитивный прогноз ученых

Ученые утверждают, что рост случаев болезни, выздоровления и летальности за прошлую неделю не является ухудшение эпидемиологической ситуации. Фото: pixabay

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине предположили украинские ученые.

За следующую неделю прогнозируют медленный спад заболеваемости, сообщает пресс служба Национальной академии наук Украины.

Ученые утверждают, что рост случаев болезни, выздоровления и летальности за прошлую неделю не является ухудшением эпидемиологической ситуации. Это означает, что доработали материалы в период праздников.

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"Анализ количества положительных тестов также свидетельствует, что произошло, скорее, замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев", - сообщили в НАН.

Показатель летальности остается в диапазоне 1,5-2% и показывает устойчивую динамику.

"Исходя из анализа данных, в течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных в" нормальном "режиме, и возвращение к тенденции медленного угасания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были введены после 8-го января", - сказали ученые.

За последние сутки в Украине обнаружили 3939 новых больных коронавирусом. Из них детей - 131, медработников - 238. Всего, по состоянию на утро 19 января, имеем 1 167 656 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 046 летальных. 177 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 886 248 пациентов, из них за последние сутки - 15 052, сообщает Минздрав.