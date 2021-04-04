Covid-19 в Украине: обнаружили более 13 тыс. больных

За все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек. Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли. Госпитализировано 5 545 пациентов, 4 657 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за время пандемии. Украина прошла отметку 20 тыс. Новых больных за сутки

В целом, за время пандемии заболели 1 745 709 человек, выздоровели - 1 347 193 человека, умерли - 34 333, проведено ПЦР-тестов - 8 334 111.

Ситуация в регионах за сутки

г. Киев - 552 случая;

Винницкая область - 397 случаев;

Волынская область - 226 случаев;

Днепропетровская область - 1143 случая;

Донецкая область - 668 случаев;

Житомирская область - 616 случаев;

Закарпатская - 287 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 804 случая;

Кировоградская область - 171 случай;

Луганская область - 56 случаев

Львовская область - 865 случаев;

Николаевская область - 386 случаев;

Одесская область - 1075 случаев;

Полтавская область - 194 случая;

Ровенская область - 330 случаев;

Сумская область - 762 случая;

Тернопольская область - 505 случаев;

Харьковская область - 1388 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 1060 случаев;

Черкасская область - 646 случаев;

Черновицкая область - 304 случая;

Черниговская область - 555 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показанием для госпитализации во время заболевания коронавирусом есть 3 важных показателя. Первым из них является сатурация выше 93 на фоне кислородотерапии.