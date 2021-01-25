Covid-19: В Херсонской области зафиксировано 90 новых случаев

На Херсонщине за последние сутки зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденный случай Covid-19 и зафиксировано 108 выздоровлений в сутки.

Об этом сообщили в пресс-центре Херсонской ОГА.

"За последние сутки проведено 257 ПЦР-исследований, 198 исследований методом ИФА на выявление коронавируса, а также 25 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 90 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 1 ребенок и 4 медицинских работника ", - говорится в сообщении.

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Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт. По последним данным в страна зафиксировано 1191812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.