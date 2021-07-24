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суббота, 24 июля 2021 01:28

Covid-19. Подростков позволили прививать еще одной вакциной

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Covid-19. Подростков позволили прививать еще одной вакциной
В Европе одобрили вторую вакцину для подростков. Фото: Reuters

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило для вакцинации детей от коронавируса препарат компании Moderna под названием Spikevax.

Прививать им можно подростков в возрасте 12-17 лет, сообщил регулятор.

Вакцина Spikevax показала эффективность для детей 12-17 лет так же, как и для лиц старше 18 лет.

Тестирование, проведенное на ограниченном количестве испытуемых, не разрешило выявить каких-то тяжелых побочных эффектов от этого препарата.

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Вакцинироваться Spikevax нужно двумя дозами с интервалом в четыре недели.

Это уже вторая вакцина, которую в Европе одобрили для подростков. Ранее лиц старше 12 лет позволили вакцинировать препаратом Pfizer & BioNTech.

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.

Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии. Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет.

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