Covid-19 не причиняет детям значительный ущерб - британские ученые

Британские исследователи считают, что у детей чаще всего наблюдается легкое течение Covid-19. ФОТО: Reuters

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что у детей и молодежи чаще всего наблюдают легкое течение заболевания Covid-19. Также редко фиксируют летальные случаи среди малолетних связанные с коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Проанализировав ход коронавируса у пациентов 138 британских медучреждений, эксперты пришли к выводу, что среди госпитализированных показатель детей составляет менее 1 процента.

Автор исследования профессор Ливерпульского университета Малкольм Сэмпл заверил, что Covid-19 сам собой не наносит детям значительный ущерб.

Накануне команда профессора изучила данные 651 ребенка в возрасте от 0 до 19 лет. Все они были госпитализированы в период с 17 января по 3 июля.

Шестеро детей умерли, но к инфицированию коронавируса они страдали от серьезных заболеваний или имели расстройства здоровья.

"Шестеро детей, которые умерли, имели глубокую сопутствующую патологию, и это поразительно низкий уровень смертности по сравнению с 27% во всех возрастных группах пациентов с Covid-19 госпитализированных в том же временном промежутке", - сообщили эксперты.

Согласно глобальных данных по распространению коронавируса дети и молодежь составляют лишь от 1 до 2 процентов случаев заражения во всем мире. В большинстве из них болезнь протекает легко или вообще бессимптомно.

Ученые отметили, что в некоторых несовершеннолетних, кроме типичных симптомов коронавируса - лихорадки, одышки и кашля, наблюдали боль в горле, тошноту, рвоту, боль в животе, диарею и сыпь.

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