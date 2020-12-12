COVAX одобрил запрос Украины на 8 млн доз вакцины

Украина получит 8 миллионов доз вакцины от коронавируса. ФОТО:

Covax одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса.

Об этом в Facebook написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от Covid-19. Теперь, дополнительно к запланированным закупок вакцин за бюджетные средства, Украина уже 100% получит больше 8 млн. Доз вакцины бесплатно", - написал Ляшко.

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Также в рамках программы Украина получит шприцы для инъекций.

Ляшко добавил, что сейчас работают над тем, чтобы холодильное оборудование для пунктов прививки прибыло быстрее.

На прошлой неделе Украина подала первую часть заявки на поставку вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.