Через неделю начнется апокалипсис в больницах - инфекционист

Реанимации переполнены с тяжело больными коронавирус. Фото: 4studio.com.ua

Шоколад пахнет бензином, а сельдь медом. Такие искажения запахов часто встречаются при коронавирусе третьей волны. Ее боятся украинцы, чтобы не произошло коллапса медицинской системы.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 30 марта госпитализировали 2597 человек. Самая сложная ситуация в столице, где занято 74% коек в больницах. По неофициальным данным, это уже 100%. Местные власти наперегонки опровергает информацию о дефиците мест в больницах для Covid-19. Активисты и врачи предупреждают, что коллапс возможен в ближайшее время по всем областям.

Об этом Gazeta.ua рассказал Игорь Столяр, инфекционист из Запорожья.

"Количество больных из статистики надо умножать на 2. Через неделю-две начнется апокалипсис в больницах. Реанимации нельзя расширить, а тяжело больных нельзя класть в коридорах. Им нужні отделения интенсивной терапии. Украинцы боятся больниц, поэтому сидят до последнего дома. Обращаются, когда уже не могут дышать. Тогда им надо в реанимацию. Поэтому такая высокая смертность и карантин снова продлят. Ситуация не идет на спад. Хотя она и лучше, чем во Франции. Там больницы переполнены по всей стране. у нас только в больших городах.

Вирус все время мутирует и не остается в привычном формате. Сейчас британский штамм, который вдвое заразнее. Поражает людей 20-30 лет без сопутствующих болезней и лишнего веса. На 3-5-е сутки уже развивается дыхательная недостаточность, легкие не могут работать самостоятельно. То, что количество молодых пациентов прибавилось, не значит, что старших меньше. В совокупности реанимации переполнены, новых пациентов некуда класть.

У нас нет системы контроля, которая бы, например, проверяла, сколько едет человек в общественном транспорте. А в Германии стоишь на остановке без маски - получаешь 150 евро штрафа. У нас даже 150 гривен не назначают", - рассказывает Игорь Столяр.

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Ситуация обостряется именно весной из-за ослабления организма сезонными типичными вирусами. Поэтому имели похожую ситуацию и в прошлом году. Об этом рассказывает главный врач закарпатской клинической больницы им. А. Новака Юрий Яцына.

"Мне все равно, верите ли вы в этот недуг. Мы опираемся на доказательную медицину. И каждый день сталкиваемся со смертью. Просто наденьте маску, соблюдайте дистанцию, это просто. Помогите нам, потому что в конце недели у нас может быть коллапс", - объясняет Юрий Яцына.

Граждане смогут получить прививку от коронавируса, даже если не записались на вакцинацию. Однако в случае предварительной записи это может произойти быстрее, сказал на брифинге заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.