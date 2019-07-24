Через какие продукты можно потерять молодость

Старение можно замедлить, если следить за рационом питания

Для того, чтобы дольше быть молодым стоит отказаться от сахара, соли, выпечки и алкоголя.

Если употреблять много сахара, можно повредить клетки, обеспечивающие эластичность и упругость кожи.

За большого количества соли может задерживаться жидкость, что влечет за собой мешки под глазами, отеки лица, рук и ног.

Кофеин вызывает морщины и микротрещины, из-за обезвоживания организма, рассказывает fakty.com.ua.

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На состояние кожи негативно влияет переработанное мясо, например, колбаса. Также в список продуктов вошли сладости и выпечка.

Чтобы увидеть как будете выглядеть в старости, программисты сделали приложение на мобильный FaceApp.