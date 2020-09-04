Чем скрыть неприятный запах изо рта

Не всегда под рукой есть жевательная резинка или специальный спрей, чтобы освежить дыхание. Это можно сделать с помощью полезных продуктов.
1. Скрыть запах перекуса пикантной блюдом поможет веточка укропа.
2. замаскировать запах алкоголя помогут листочки свежей мяты или базилика.
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3. Гвоздика является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуйте сушеную гвоздику в течение нескольких минут.
4. На свидании или деловой встрече вам не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.
Часто с желанием поесть сладкого трудно бороться. Следствием могут набор веса и развитие серьезных заболеваний. Количество потребляемого сахара нужно контролировать.
Недостаток сна может влиять на аппетит, увеличивая производство гормона голода. Если спать меньше рекомендованных 8:00, то в течение дня усиливается тяга к еде.
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