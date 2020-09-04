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суббота, 05 сентября 2020 02:28

Чем скрыть неприятный запах изо рта

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Чем скрыть неприятный запах изо рта
Неприятный запах изо рта маскирует имбирь или гвоздика. Фото: fp.com.ua

Не всегда под рукой есть жевательная резинка или специальный спрей, чтобы освежить дыхание. Это можно сделать с помощью полезных продуктов.

1. Скрыть запах перекуса пикантной блюдом поможет веточка укропа.

2. замаскировать запах алкоголя помогут листочки свежей мяты или базилика.

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3. Гвоздика является отличным дезодорантом для полости рта. Чтобы избавиться от запаха чеснока или лука, пожуйте сушеную гвоздику в течение нескольких минут.

4. На свидании или деловой встрече вам не придется беспокоиться о запахе изо рта, если перед рандеву съесть немного свежего имбиря.

Часто с желанием поесть сладкого трудно бороться. Следствием могут набор веса и развитие серьезных заболеваний. Количество потребляемого сахара нужно контролировать.

Недостаток сна может влиять на аппетит, увеличивая производство гормона голода. Если спать меньше рекомендованных 8:00, то в течение дня усиливается тяга к еде.

maximum.fm
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