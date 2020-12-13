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понедельник, 14 декабря 2020 01:28

Чем полезен апельсиновый сок: названы три преимущества для здоровья

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Чем полезен апельсиновый сок: названы три преимущества для здоровья
Эксперты отметили, что следует отдавать предпочтение апельсиновому соку с мякотью. Фото: Pixabay

Апельсиновый сок богат витамином С. Именно этот элемент и обеспечивает минимум три бесспорных преимущества для здоровья.

Эксперты отмечают, апельсиновый сок снижает риск образования тромбов. Это связано с тем, что витамин С разжижает кровь, делает ее менее густой, пишет ukrhealth.

Второе преимущество напитка - он улучшает усвоение кальция. Поэтому им полезно запивать продукты и добавки с кальцием.

Еще апельсиновый сок улучшает выработку коллагена. Это означает, что он замедляет появление морщин. И снова все дело в витамине С. В этом случае также важно отметить клетчатку и флавоноиды.

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Кроме того, эксперты отметили, что следует отдавать предпочтение апельсиновому соку с мякотью. Он более полезен, так как мякоть - это клетчатка. А она, в свою очередь, снижает уровень холестерина в крови, риск запоров и рака кишечника.

Ученые обнаружили полезные свойства какао. В основном полезные эффекты какао приписывают полифенолы, которые содержатся во многих растительных продуктах питания. Они, среди прочего, благотворно влияют на сердце.

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