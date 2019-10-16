Человеку впервые пересадилы кожу геномодифицированной свиньи

Иммунитет пациента принял кожу свиньи за человеческую. Фото: inosmi.ru

В штате Массачусетс США пациенту с ожогом впервые пересадили кожу свиньи. Ее генетически модифицировали таким образом, чтобы ткань не вызывали отторжения.

Такую кожу можно использовать как временную "заплатку", пока готовится полноценный кожный трансплантат. Это поможет выиграть время и избежать больших потерь крови в первые дни после травмы, говорится на сайте Массачусетской многопрофильной больницы.

Медики рассказали, что первый пациент получил на пробу совсем небольшой участок кожи - размером 5 на 5 см. Он прожил с ней 5 дней, затем ее удалили и пересадили его собственную из бедра. Рана затянулась успешно, и вскоре он сможет вернуться к работе.

Большую часть опеку пациента изначально закрыли стандартным методом - пересадкой кожи от мертвого донора. По словам медиков, оба трансплантаты прижились хорошо, и никаких различий в состоянии раны не обнаружили. Побочных эффектов у пациента также не возникло. Это свидетельствует о том, что иммунитет принял кожу свиньи человеческой.

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Однако ученые отмечают, что такая пересадка все же имеет определенные риски: контакт с чужеродными клетками может вызвать воспаление, которое еще сильнее повредит собственными тканями пациента, а также возможно заражение животными вирусами. Геном свиней содержит множество эндогенных ретровирусов, которые могут проникнуть в клетки человека.

Сейчас некоторые ученые пытаются вывести генетически отредактированных безвирусных свиней. Однако в описанном выше случае геном свиней-доноров специально не "чистили" от ретровирусов, а следов заражения в клетках пациента не нашли.

15 июля 2003-го впервые в мире успешно провели операцию по пересадке человеку донорского языка. Операцию провели в одной из больниц австрийской Вены. Она продолжалась 14 часов. Хирургическое вмешательство выполнила группа хирургов под руководством профессора Франца Ватцингера и старшего врача больницы Кристиана Кермера.