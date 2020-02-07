Человек не рекордсмен: у кого больше зубов

День стоматолога отмечают 9 февраля. В Украине - с 1993 года. Фото: proforientator.ru

9 февраля отмечают День стоматолога.

Этот профессиональный праздник связан со святой Апололнией. Именно в честь нее - дочери александрийского чиновника, которая была подвергнута репрессиям за веру, - начали праздновать День стоматолога. 9 февраля 249 года Аполлония во время пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь. После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлонии и молитва к ней может помочь при сильной зубной боли. В 300 году ее канонизировали как святую мученицу. Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет - с 1993 года.

Вот несколько занятных фактов о зубах.

Технология изготовления искусственных керамических зубов была изобретена в 19 веке. А до этого для зубных протезов использовали зубы солдат, которые были убиты во время битвы. После гражданской войны в США целые бочки зубов получали стоматологи.

В средних веках для облегчения боли в деснах их натирали зубом человека, умершего насильственной смертью.

Врачи древней Японии зубы удаляли голыми руками, предварительно расшатав их с помощью деревянного долота и молоточка. В Европе в 15 в. удаляли зубы инструментом, который назывался пеликаном из-за своей форму, напоминающую клюв пеликана.

Примерно 13 тонн золота в год используют стоматологи Америки для изготовления зубных протезов, мостов и коронок.

Появлением бор-машины мы обязаны Джону Гринвуду, который спроектировал ее в 1790 году.

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Единственный удаленный зуб Исаака Ньютона стал самым дорогим зубом в истории человечества. Его продали с аукциона в 1816 г.. за 730 фунтов стерлингов ($3300 в пересчете на современный курс, около 80 тыс. грн) вельможе, который впоследствии украсил этим зубом свой перстень.

В среднем человек имеет 32 зуба. Собака 42, кошки - 30 броненосец - 104 зуба. Жирафы совсем не имеют верхних зубов. Рот улитки может быть меньше, чем шпилька, но может иметь до 25000 зубов.

Стоматологиня Ирина Козак-Кедич из Киева решила не переходить на русский во время работы. "Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю" языка ". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога