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воскресенье, 09 февраля 2020 13:19

Человек не рекордсмен: назвали кто больше зубов

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Человек не рекордсмен: назвали кто больше зубов
День стоматолога на протезы тратят тонны золота Фото: proforientator.ru

9 февраля отмечают День стоматолога.

Этот профессиональный праздник связан со святой Апололниею. Именно в честь нее - дочери александрийского чиновника, которая была подвергнута репрессиям за веру, начали праздновать День стоматолога. 9 февраля 249 года Аполлония во время пыток попросила ее развязать якобы для того, чтобы стать на колени, однако сама бросилась в огонь. После такого поступка появилась легенда, что упоминание имени Аполлоний и молитва ей может помочь при сильном зубной боли. В 300 году ее канонизировали как святую мученицу. Несмотря на то, что праздник неофициальный, в Украине его отмечают уже почти три десятка лет - с 1993 года.

Технология изготовления искусственных керамических зубов была изобретена в 19 веке. А до этого для зубных протезов использовали зубы солдат, которые были убиты во время битвы. После гражданской войны в США цели бочки зубов получали стоматологи.

В средних веках для облегчения боли в деснах, их натирали зубом человека, умершего насильственной смертью.

Врачи древней Японии зубы удаляли просто голыми руками, предварительно расшатав их с помощью деревянного долота и молоточка. В Европе в 15 в. удаляли зубы инструментом, который назывался пеликаном через свою форму, напоминающую клюв пеликана

Примерно 13 тонн золота в год используют стоматологи Америки для того, чтобы изготовить зубные протезы, мосты и коронки.

Появлением бора мы обязаны Джону Гринвуду, который спроектировал его в 1790 году.

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Единственный удаленный зуб Исаака Ньютона стал самым дорогим зубом в истории человечества. Его продали с аукциона в 1816 г.. За 3300 долларов (в пересчете на современный курс это около 92 500 гривен) знатному вельможе, который впоследствии украсил этим зубом свой перстень.

В среднем человек имеет 32 зуба. Собака 42, кошки - 30 броненосец - 104 зубы. Жирафы совсем не имеют верхних зубов. Рот улитки может быть меньше, чем шпилька, но может иметь до 25000 зубов.

Стоматологиня Ирина Козак-Кедич из Киева решила не переходить на русский во время работы.

"Решила провести эксперимент. Со следующей недели буду делать вид, что не понимаю" языка ". Интересно, сколько моих пациентов перейдет на государственный язык, а сколько пойдет искать другого стоматолога

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Дата
09
февраля

Человек не рекордсмен: назвали кто больше зубов

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