"Британский штамм" коронавируса обнаружили в еще одной стране

У остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, они находятся на домашнем карантине. Фото: Подробно

В Узбекистане в десятилетней девочки обнаружено так называемый "британский штамм" коронавируса, которая 23 января вместе с семьей вернулась из ОАЭ.

По информации издания "Подробно" со ссылкой на заявление заместителя главы Минздрава Баходира Юсупалиева, вирус был обнаружен у 10-летней девочки, которая прибыла из ОАЭ. Это первый случай регистрации данного типа Covid-19 на территории страны.

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По словам чиновника, девочку направили в инфекционную больницу, ее состояние удовлетворительное. В остальных членов семьи коронавирус не обнаружен, они находятся на домашнем карантине.

Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании и ЮАР. Это подтвердили соответствующие лабораторные исследования.