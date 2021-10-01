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пятница, 01 октября 2021 20:55

Больные диабетом будут получать инсулин в аптеках по-новому - инструкция

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С сегодняшнего дня, 1 октября, пациенты с диабетом смогут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Главное, чтобы аптека имела договор с Национальной службой здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 1677 или на сайте НСЗУ на в разделе Е-данные", - пояснили в Минздраве.

Автор: Минздрав
  С 1 октября программа обеспечения инсулинами вошла в перечень "Доступных лекарств"
С 1 октября программа обеспечения инсулинами вошла в перечень "Доступных лекарств"

Для получения инсулина по электронным рецептам необходимо:

1. Посетить эндокринолога.

2. Иметь составлен эндокринологом индивидуальный план лечения. В нем врач назначает тип и дозирования инсулина. Вносит эти данные в электронную систему здравоохранения.

3. Получить электронный рецепт у эндокринолога или своего семейного врача. Последний может выписать электронный рецепт только по установленному эндокринологом планом лечения и не может изменить назначение эндокринолога. Первичный рецепт выдает только эндокринолог.

4. Прийти и получить инсулины в любой аптеке с пометкой "Здесь есть доступные лекарства" в любом населенном пункте. Место выписки электронного рецепта и место регистрации пациента неважно.

5. Получить повторный электронный рецепт у своего семейного врача или эндокринолога.

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С 1 октября все больничные в Украине начнут выдавать в электронном формате. Работодатели автоматически будут получать информацию о том, кто из сотрудников находится на больничном. Исчезнет необходимость хранения бумажных справок. После получения информации от медицинской системы о формировании медзаключения Пенсионный фонд генерирует электронный больничный. Его с первого дня будут видеть работодатели и сами больные. Власти убеждены, что это позволит побороть коррупцию в медицинской отрасли. Сейчас на выплату больничных Фонд социального страхования тратит миллиарды гривен.

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