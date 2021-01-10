Больная собака спасла мальчика

Леонарда Томпсона первого в мире спасли от диабета инсулином. Фото: bigpicture.ru

11 января 1922-го 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли от смерти от диабета с помощью инсулина. Лишь в ХХ в. обнаружили причины возникновения диабета. Раньше его приписывали к расстройствам работы системы пищеварения, вызванных нарушением функционирования поджелудочной железы. Единственным способом лечения диабета в то время была пищевая диета - исключение из рациона сахара и употребление богатых на жир и протеин продуктов. Это могло сохранить жизнь больному в течение года.

Летом 1921-го канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест из университета Торонто выделили из тканей собаки, больной диабетом, инсулин - гормон, регулирующий скорость усвоения организмом глюкозы. 14 ноября об этом сообщили мировую научную общественность.

Через 2 месяца при поддержке шотландского физиолога Джона Маклеода они начали подготовку к применению инсулина для лечения больных диабетом людей. При помощи канадского биохимика Джеймса Коллипом им удалось выделить чистый инсулин из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

11 января 1922 года, после множества успешных испытаний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону была сделана 1-я в истории инъекция инсулина, которая, однако, не дала желаемого результата. Экстракт оказался недостаточно очищенным, что привело к развитию аллергии. Инъекции инсулина были приостановлены. Следующие 12 дней Коллипом напряженно работал в лаборатории над улучшением экстракта. 23 января 1922-го его повторно применили для лечения Леонарда Томпсона.

Диабет - хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина. Это диабет 1-го типа. Или же организм не может эффективно использовать произведенный инсулин - диабет 2-го типа.

Каждый тип диабета серьезный. Осложнения одинаковы для обоих типов: потеря зрения, почечная недостаточность, ампутация конечностей, сексуальная дисфункция и другие осложнения, которые могут быть связаны с нарушением циркуляции крови по поврежденным сосудам.

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Эффект применения инсулина был настолько впечатляющий, что университет Торонто немедленно и безвозмездно предоставил фармацевтическим компаниям лицензию на его изготовление. С 1923-го инсулин стали широко применять для лечения диабета по всему миру. Бантинг и Маклеод этого же года получили Нобелевскую премию в области медицины.

Инсулин существует сегодня только в жидкой форме. Таблеток нету. Только инъекции с помощью шприцев, шприц-ручек или инсулиновых помп. Сейчас тестируется инсулин, который можно вдыхать, как лекарство для людей с астмой.

По официальным данным, более 50% взрослого населения Китая, более полумиллиарда людей, страдают от избыточного веса. 16,4% - от ожирения. Эти цифры значительно выросли с 2002-го, когда 29% взрослого населения имели лишний вес.