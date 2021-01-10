Больная собака спасла мальчика

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1188
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2106
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 963
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3690
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2484
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4797
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
17
1
5
4
15
&quot;Пока родители сдают плазму, дети играют&quot; - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
226 людей умерли от коронавирусу за сутки
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация в областях
Создали аппарат, который затягивает новую кожу на место ожогов
Создали аппарат, который затягивает новую кожу на место ожогов
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Какова ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 324
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8271
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5706
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 972
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 12:38

Больная собака спасла мальчика

  Комментировать
Больная собака спасла мальчика
Леонарда Томпсона первого в мире спасли от диабета инсулином. Фото: bigpicture.ru

11 января 1922-го 14-летний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого спасли от смерти от диабета с помощью инсулина. Лишь в ХХ в. обнаружили причины возникновения диабета. Раньше его приписывали к расстройствам работы системы пищеварения, вызванных нарушением функционирования поджелудочной железы. Единственным способом лечения диабета в то время была пищевая диета - исключение из рациона сахара и употребление богатых на жир и протеин продуктов. Это могло сохранить жизнь больному в течение года.

Летом 1921-го канадцы Фредерик Бантинг и Чарльз Бест из университета Торонто выделили из тканей собаки, больной диабетом, инсулин - гормон, регулирующий скорость усвоения организмом глюкозы. 14 ноября об этом сообщили мировую научную общественность.

Через 2 месяца при поддержке шотландского физиолога Джона Маклеода они начали подготовку к применению инсулина для лечения больных диабетом людей. При помощи канадского биохимика Джеймса Коллипом им удалось выделить чистый инсулин из поджелудочной железы крупного рогатого скота.

11 января 1922 года, после множества успешных испытаний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Леонарду Томпсону была сделана 1-я в истории инъекция инсулина, которая, однако, не дала желаемого результата. Экстракт оказался недостаточно очищенным, что привело к развитию аллергии. Инъекции инсулина были приостановлены. Следующие 12 дней Коллипом напряженно работал в лаборатории над улучшением экстракта. 23 января 1922-го его повторно применили для лечения Леонарда Томпсона.

Диабет - хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина. Это диабет 1-го типа. Или же организм не может эффективно использовать произведенный инсулин - диабет 2-го типа.

Каждый тип диабета серьезный. Осложнения одинаковы для обоих типов: потеря зрения, почечная недостаточность, ампутация конечностей, сексуальная дисфункция и другие осложнения, которые могут быть связаны с нарушением циркуляции крови по поврежденным сосудам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посоветовали, как оттянуть процесс старения

Эффект применения инсулина был настолько впечатляющий, что университет Торонто немедленно и безвозмездно предоставил фармацевтическим компаниям лицензию на его изготовление. С 1923-го инсулин стали широко применять для лечения диабета по всему миру. Бантинг и Маклеод этого же года получили Нобелевскую премию в области медицины.

Инсулин существует сегодня только в жидкой форме. Таблеток нету. Только инъекции с помощью шприцев, шприц-ручек или инсулиновых помп. Сейчас тестируется инсулин, который можно вдыхать, как лекарство для людей с астмой.

По официальным данным, более 50% взрослого населения Китая, более полумиллиарда людей, страдают от избыточного веса. 16,4% - от ожирения.

Эти цифры значительно выросли с 2002-го, когда 29% взрослого населения имели лишний вес.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больная собака спасла мальчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Больная собака спасла мальчика

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 18919
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 16920
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 10377
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 8694
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 6994
Здоровье
Решение суда о признании обозначения "Корвалол-Дарница" хорошо известным создает опасный прецедент - СМИ
Решение суда о признании обозначения "Корвалол-Дарница" хорошо известным создает опасный прецедент - СМИ Просмотров: 9
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирусом Просмотров: 90
Когда украинцы не из группы риска смогут получить вакцину от коронавируса
Когда украинцы не из группы риска смогут получить вакцину от коронавируса Просмотров: 135
ВОЗ посетит Китай с инспекцией: вероятно будут изучать возникновения коронавируса
ВОЗ посетит Китай с инспекцией: вероятно будут изучать возникновения коронавируса Просмотров: 45
5 доступных продуктов для восстановления организма после праздников
5 доступных продуктов для восстановления организма после праздников Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
1
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
1
Провал за провалом. Украина финишировала 14 в одиночной смешанной эстафете
Голосов: 730
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть